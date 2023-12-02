В США отметили преимущества Су-30СМ перед французским Rafale MWM: российский истребитель Су-30СМ превосходит французский Rafale

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30СМ

Российский Су-30СМ по сравнению с французским Rafale обладает не просто большей дальностью полета, более мощным вооружением, но и крупным радаром, позволяющим собирать информацию, говорится в статье американского издания Military Watch Magazine. Такой вывод авторы сделали после решения Казахстана предпочесть истребители производства России, а не Франции, назвав его справедливым.

Говоря о других недостатках Rafale, журналисты указали на привычку западных производителей накладывать запреты на поставку запчастей к своей технике. Также США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.

30 ноября в Министерстве обороны Казахстана заявили, что республика не намерена приобретать Rafale, выбирая из соотношения цена-качество российские истребители СУ-30СМ. В ведомстве отметили, что до конца текущего и в следующем году планируют закупить у России 10 таких боевых самолетов.

В конце ноября Military Watch Magazine уже писал о радаре, установленном на Су-30СМ, называя его уникальным. Издание подчеркивало, что он помогает российским войскам быть в курсе происходящего.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. На видео показана боевая работа экипажей истребителя Су-30СМ и бомбардировщика Су-24М морской авиации Черноморского флота. В МО РФ отметили, что летчики поражают морские дроны и лодки ВСУ из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.