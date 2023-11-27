В США назвали технику РФ, эффективно уничтожающую безэкипажные катеры ВСУ MWM: истребитель ВС России Су-30СМ эффективно уничтожает безэкипажные катеры ВСУ

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Военные истребители Су-30

Россия обладает выносливой и исключительно маневренной техникой, способной эффективно уничтожать безэкипажные катеры Вооруженных сил Украины, пишет американское издание Military Watch Magazine. По информации журнала, речь идет об истребителе Су-30СМ. Он оснащен уникальным радаром, который помогает российским войскам быть в курсе происходящего.

Главное новшество его конструкции — это внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 км. Этот радар, один из крупнейших на истребителях за всю историю, обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях, облегчая эффективное наведение для вооружения, применяемого из-за пределов действия ПВО, — говорится в материале.

Основной задачей экипажей Су-30СМ является обнаружение и уничтожение безэкипажных катеров противника. При этом авторы материала отмечают, что истребитель может быть задействован в самых различных миссиях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ. По данным ведомства, они следовали в сторону Крымского полуострова, но были уничтожены российскими силами.