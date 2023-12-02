«Правильно построили оборону»: экс-глава ЦРУ раскрыл козырь ВС РФ Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия правильно построила оборону против ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Россия правильно построила оборону в зоне боевых действий, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус во время презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». По его словам, украинская армия не достигла своих целей во время контрнаступления из-за задержки с получением оружия от Запада. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Washington Post.

Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее, — сказал Петреус.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.

До этого российские военные сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженный сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, россияне также поразили пункты временной дислокации украинцев и нанесли им значительные потери, которые составили до 100 бойцов, две бронированные машины и три автомобиля.