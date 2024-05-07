Стало известно, когда в Москве установится летняя погода Синоптик Позднякова: погода в Москве нормализуется во второй половине мая

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

По-настоящему летняя погода установится только летом, сейчас стоит ждать, чтобы температура вернулась хотя бы к майским значениям, рассказала NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, она ожидается только во второй половине месяца. Эксперт напомнила, что характерные для майской нормы значения — 20 градусов тепла днем и не ниже 10–12 градусов в ночные часы.

В начале второй декады мая температура и в ночные, и дневные часы будет положительной, что уже хорошо, но останется еще ниже нормы. Будем надеяться, что вторая половина мая будет по-майски теплой, не говоря уже о летних значениях. Характерные для нормы мая значения — дневные температуры в районе 20 градусов, а ночная не опускалась ниже 10–12 градусов, чтобы дни и ночи были теплыми, — отметила Позднякова.

Ранее на Москву обрушился майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на русскую равнину заморозки, снег и дожди. 8–9 мая в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.