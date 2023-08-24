Русская Православная церковь обсуждает канонизацию Суворова

Фото: Vladimir Boiko/Global Look Press

Александр Суворов

Священный Синод Русской Православной церкви (РПЦ) рассмотрит вопрос канонизации Суворова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Заседание открылось в среду, 24 августа, в Санкт-Петербурге.

Этот вопрос обсуждается уже несколько лет. Ранее в церкви, говоря о канонизации Суворова, напоминали, что одним из критериев является наличие чудотворений, — говорится в сообщении.

На прошлой недели произошел скандал с освящением памятника Сталину. Как сообщалось, восьмиметровый монумент открыли 15 августа на территории завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области. Его освятил один из священнослужителей Великолукской епархии.

В пресс-службе епархии отметили, что участие в этом мероприятии священнослужители приняли самостоятельно, без благословения и согласования с епархиальным управлением.

Там заверили, что действия священников и высказывания не являются выражением позиции священноначалия РПЦ и отражают их личные взгляды и убеждения. Также сообщили о начале служебной проверки.

За священников вступились «Коммунисты России», которые обратились к патриарху с просьбой прекратить проверку. Они отметили, что в народной душе Сталин “давно уже причислен к лику святых”.

Факт проверки подтвердили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Там заявили, что “если епархия решила ее провести, значит, есть основания”.