Коммунисты против церкви: что за скандал с освящением памятника Сталину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках взяли на контроль в центральном церковном аппарате, заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва. Что произошло и как отреагировала общественность?

По словам епископа, освящение монумента Сталину на территории завода «Микрон» совершенно возмутительно.

«Тем более возмутительны слова священнослужителя, что „пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников“. Эти слова кощунственны. Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Что известно о памятнике Сталину в Великих Луках

Восьмиметровый монумент Сталину открыли 15 августа на территории завода «Микрон», где производят стеллажи для торговых и складских помещений в Великих Луках Псковской области. Монумент освятил один из священнослужителей Великолукской епархии. Инициатором установки выступил фонд культурного наследия «Русский витязь».

Место для монумента искали три года: его хотели установить в Подмосковье, затем в Воронеже, но местные власти отказывали. В 2023 году идею поддержало руководство завода «Микрон».

В пресс-службе отметили, что участие в данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители.

«Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка», — говорилось в заявлении епархии.

Что в России думают о скандале с памятником Сталину

Представители коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) обратились к главе Русской православной церкви (РПЦ), Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой прекратить проверку по факту освящения памятника Иосифу Сталину в Великих Луках.

«В народной душе товарищ Сталин давно уже причислен к лику святых», — заявил лидер политической организации Сергей Малинкович.

Актриса Мария Шукшина присутствовала на открытии монумента и встала на защиту священнослужителей, которые освятили памятник. В своем Telegram-канале она процитировала речь Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия перед панихидой по Сталину, сказанную им в Патриаршем соборе в марте 1953 года, где говорилось, что Русская православная церковь оплакивала его уход и провожала в последний путь горячей молитвой.

«После кончины Сталина и церковные иерархи, включая архиепископа Луку Войно-Ясенецкого (прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских в 2000 г.), и священники во всех храмах и монастырях отпевали его как православного», — резюмировала Шукшина.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что проверка священнослужителей РПЦ, освятивших памятник, имеет под собой основание.

«Тема безбожных гонений — это одно, а почитание исповедников Церкви русской — совсем другое. Эти две темы не нужно объединять. Не только в сталинские, но и в другие времена у нас были исповедники, в том числе и в безбожные времена. Проверка РПЦ в связи с этим проводится, и если епархия решила ее провести, значит, есть основания, пусть проводит», — подчеркнул он.

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