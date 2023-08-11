В РПЦ назвали вопиющим запрет на посещение Лавры православными прихожанами РПЦ: запрет посещать Киево-Печерскую лавру похож на послереволюционные гонения

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение суда, запрещающее православным прихожанам посещать Киево-Печерскую лавру, является вопиющим и напоминает гонения на верующих после Октябрьской революции, заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, в столице Украины «очищают от монахов и насельников одну из крупнейших святынь мирового православия».

Вопиющий акт гонений на церковь, сравнимый с гонениями послереволюционным временем. На наших глазах, по большому счету, одна из крупнейших святынь мирового православия очищается от верующих, от насельников и передается в руки раскольников, поддерживаемых государством. Это самое неприкрытое, беззастенчивое беззаконие, которых не было десятилетия, — отметил Кипшидзе.

Верующих могут разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга, заявил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его мнению, «время уже пришло».

Ранее сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го.