Скандальная «икона» исчезла из музея мусора в Калуге после критики РПЦ Калужский музей мусора «Му Му» убрал из экспозиции «икону» Богородицы

Фото: art-mumu.ru

Художественный музей мусора «Му Му» в городе Истье под Калугой снял с экспозиции «икону» из пластиковых отходов, сообщили на сайте галереи. Экспонат «iКона», в котором угадываются образы Богородицы и младенца Христа, убрали с выставки после того, как на него обратили внимание православные активисты движения «Сорок сороков», углядевшие в этом кощунство и оскорбление чувств верующих и призвавшие подписчиков в Telegram-канале писать жалобы в Следственный комитет.

Экспонат снят с экспонирования и возвращен владельцу, который намерен обратиться за проведением государственной культурологической экспертизы, призванной профессионально определить наличие или отсутствие инкриминируемых «правозащитниками» характеристик предмета, а также напрямую обратиться к действующим священникам с просьбой дать их оценку как экспонату, так и негативной реакции подписчиков канала, — сообщили представители музея мусора.

Представители «Му Му» добавили, что в «иконе» не было ни малейшего намека на неуважение чувств верующих и принижение образа Богородицы. Решение о дальнейшей судьбе экспоната примут после завершения экспертизы, результаты которой пообещали опубликовать на сайте.

Музей также показал скриншоты сообщений из Telegram-канала православных активистов, где в том числе опубликовали образец заявления в региональный СК с требованием привлечь к ответственности лиц, выставивших в музее «икону». Представители движения «Сорок сороков» указали, что «есть табу, которые нельзя переступать», и что «святое для людей нельзя трогать».

Экологичную «икону» перед этим раскритиковали и в РПЦ. Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предположил, что у автора такой работы есть «проблемы с творчеством и правосознанием».

Ранее в Старом Осколе создали петицию с требованием убрать из Центра современного искусства «Быль» скульптуру «человека-выблевка», прозванную так местными жителями. Но руководство музея отказалось снимать арт-объект с выставки, заявив, что он является частью концепции, а официальных жалоб не поступало.