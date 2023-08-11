В РПЦ заявили о готовности приютить монахов Киево-Печерской лавры

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Российские обители (монастыри) готовы приютить монахов Киево-Печерской лавры, заявил NEWS.ru зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что члены религиозной общины не должны стать чужими в своей стране (Украине).

Наши обители, конечно, могут принять монахов [Киево-Печерской лавры]. Но они не должны стать чужими в своей стране, где они родились, выросли, приняли монашество и молились на протяжении десятилетий, — добавил Кипшидзе.

По его словам, решение суда, запрещающее православным прихожанам посещать Киево-Печерскую лавру, является вопиющим и напоминает гонения на верующих после Октябрьской революции.

Верующих могут разгонять с территории монастыря водой из пожарного шланга, заявил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его мнению, «время уже пришло».

Ранее сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.

Митрополита Павла отправили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета в начале апреля. Первый эпизод его дела основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022-го.