Россиянам хотят ограничить покупку алкоголя в duty free МВД предложило ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах

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Министерство внутренних дел предложило установить ограничения на количество алкогольной продукции, которую пассажиры смогут приобрести в duty free магазинах аэропортов, сообщает газета «Известия». Решение было принято в ответ на запросы депутатов о законопроекте, который разрешает торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов.

Как указывается в заявлении, с 2021 по 2023 год авиакомпании расторгли почти 6,3 тысячи договоров перевозки из-за правонарушений пассажиров, связанных с употреблением алкоголя в неположенных местах, нахождением в состоянии опьянения и другими административными и уголовными нарушениями.

Также почти 4,9 тысячи человек были сняты с самолетов по инициативе авиакомпаний из-за деструктивного поведения, включая нарушения в состоянии опьянения. Общее число случаев хулиганства и инцидентов в состоянии опьянения на борту самолетов составило более 11,9 тысячи за указанный период. На основании этих данных МВД предложило дополнительно изучить возможности регулирования продажи алкогольной продукции в duty free магазинах на внутренних рейсах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина заявила, что в России необходимо создать единый реестр авиадебоширов. По ее словам, в преддверии начала туристического сезона вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг поднимаются все чаще.