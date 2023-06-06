«Путин вынужден взять все рычаги»: Степашин об СВО, Украине, США и Чубайсе Экс-председатель правительства России призвал менять экономику и воссоздавать промышленную политику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Степашин

Сергей Степашин встретился с читателями в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который проходил с 2 по 6 июня в Москве. Президент Российского книжного союза (с 2001 года), первый директор ФСБ (1995), экс-глава Счетной палаты (2000–2013) и бывший председатель правительства России (1999) дал оценку важнейшим событиями ХХ века, которые, по его мнению, очень похожи на те, что происходят сейчас. Подробности — в материале журналиста NEWS.ru.

Чем 1917 год похож на 1991-й

— Февраль 1917 года. Власть, по сути, валялась после отречения императора. Ленин, который считал, что революция в нашей стране возможна через 10–20 лет, писал об этом из Швейцарии. Но так как власть валялась, то большевики ее и подобрали. Потому что верхи уже не могли, а низы не хотели.

И в 1991 году аналогичная ситуация. Вся власть еще формально принадлежала Советам. Но верхи не могли, а низы не хотели. Еще Горбачев с Ельциным подлили огонька — и власть схлопнулась за два дня. И никто не попытался отстоять советский строй, а нас, членов КПСС, было 28 миллионов человек, я также состоял в Коммунистической партии. Вся история состоит из таких пересечений, для этого и нужно ее изучать, чтобы не повторять таких ошибок.

К примеру, в 1904–1905 годах произошло поражение в Русско-японской войне. Это заставило царя и все руководство Российской империи по-новому взглянуть на состояние армии. Хотя вначале казалось, что уж японцев-то разобьем за две недели. А чем закончилось? Гибелью всего военно-морского флота, сдачей Порт-Артура. Это побудило тогда императора, уже Николая II, серьезно заняться военной реформой. Но проведена она была слабо. Несмотря на то что начало Первой мировой войны было достаточно успешным — под бравурные марши и радость почти всех наших граждан, — вы тоже помните, чем закончилось. И на этом фоне стало очевидно, какая нужна военная реформа.

Фото: Peter Arkell/Impact Photos/Global Look Press Мужчина с фотографией Бориса Ельцина на продемократическом митинге в марте 1991 года в Москве

Для чего Запад «лупанул по сердцу»

— Сильная Россия не нужна Западу. Мы полностью конкурируем с американцами по территориям, потенциалу, исторической памяти и мощным Вооруженным силам — особенно стратегическим ВС.

В 1991 году я был народным депутатом, членом Президиума Верховного Совета. Приехал Збигнев Бжезинский. С ним Борис Николаевич Ельцин встречался, все мы встречались. Известный политик, антисоветчик, не любящий нашу страну. Американский поляк. Он сказал то, что позже написал в своей книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы»: «Россия без Украины не будет державой, Украины без России вообще не будет». Вот они и лупанули по сердцу (разделив Россию и Украину).

События на Украине после развала СССР — самая страшная трагедия, которую только можно было представить. Я не мог себе это представить никогда в жизни, у меня куча друзей были там.

Фото: Вольдемар Мааск/РИА Новости Американский советолог Збигнев Бжезинский

Что сейчас остро необходимо России

— Мы в Москве еще недопонимаем степень опасности нынешнего военного конфликта с Украиной. А ведь сейчас, как никогда, необходимо консолидироваться. Спасти Россию, спасти ее единство, спасти русский народ — в том числе на временной юрисдикции государства Украина. Мне это напоминает ситуацию после финской войны перед Великой Отечественной.

Тогда Советскому Союзу хватило мужества при огромных потерях победить, не проиграть, создать огромную страну, восстановить промышленность и экономику за два года. И кстати, самая большая победа происходила даже не на поле брани. А в тылу. Благодаря Госплану — вот здесь здание Госплана было, рядом с Красной площадью, — благодаря Косыгину, Байбакову и его команде СССР перевел за Урал 80% промышленного потенциала страны за три месяца.

Спустя 90 дней мы начали выпускать танков больше, чем вся нацистская Германия и вся Европа. Вот вам показатель. Хорошо бы, чтобы мы это не только помнили, но и делали сегодня.

Я двумя руками за то, что сейчас нужно менять экономику, создавать и воссоздавать промышленную политику. И Владимир Путин это прекрасно понимает. Он не раз об этом говорил. Я давно знаю этого человека, еще с Ленинграда. Он вынужден сейчас взять на себя все рычаги управления страной, вы обратили внимание? Там, где правительство должно решать, — занимается наш президент. Даже, прошу прощения, дорогами, квартирами, больными и так далее. С одной стороны, хорошо, что он в это вникает. А с другой — это другая система управления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Степашин

Почему специалисты из США называют приватизацию в России 1990-х «самой мошеннической»

— Я почти 14 лет руководил Счетной палатой. Когда Владимир Путин стал президентом, он попросил меня подробно вникнуть и доложить ему, что происходило с приватизацией на самом деле.

Два года мы командой работали с документами, выпустили труд «Итоги приватизации в России 1992–2002 годы». С нами сотрудничал американский специалист, нобелевский лауреат в области экономики гражданин США Джозеф Стиглиц. Знаете, как он назвал нашу приватизацию? «Самой мошеннической из всех приватизаций восточной Европы».

И я с ним согласен: это было чистейшее воровство и разрушение нашей промышленности. Кто бы мне что ни говорил. А сейчас главный приватизатор (Анатолий Чубайс. — NEWS.ru) находится в Израиле.

Фото: Александр Шогин/ТАСС Участники митинга против порядка проведения приватизации в Москве в 1991 году

Какую Россию мы строим

— Кажется, что это понятно. Мне, по крайней мере, точно. Мы должны сохранить сильное государство, помочь и спасти наших людей. После распада СССР мы забыли о 25 миллионах русских людей. Русский человек для меня — любой, кто любит нашу общую родину, независимо от национальности. Мы их выбросили. Хорошо, что вспомнили. И что нужно делать теперь — спасать людей и спасать страну.

И в третьих, сейчас действительно всё стало очевидно и понятно. Что без собственного научно-технического и промышленного потенциала и конкурентоспособности нас — России — просто не будет.

Я родился в Китае, мой отец там восемь лет служил. И я кое-что помню из детства. Например, как мы — Советский Союз — создавали китайскую промышленность и экономику. Машины, предприятия, специалистов, инженеров — всё это Китаю тогда давал Советский Союз.

Сегодня китайские товарищи нас по головке гладят и говорят: мы вам поможем. Спасибо им — но мы великая страна на самом деле, обязаны справиться сами.

А в качестве резюме скажу, что люди должны жить хорошо в стране — с достатком, в достатке и быть уважаемыми. Тогда всё получится. Должны жить по-человечески — как страна — победитель нацизма. Это понимает Владимир Путин, понимают те, кто сейчас сражается в СВО. Остальные тоже должны понимать.

Моей внучке 14 лет скоро будет. И я думаю — нет, я уверен, что она будет жить в самой богатой, счастливой и сильной стране мира, и это будет наша Россия.

Читайте также:

«Все для фронта, все для победы»: аналитик о цене мобилизации экономики РФ

Медведев «взбодрил» директоров ОПК телеграммами Сталина: что в них сказано

Специальная операция требует специальных мер: власти мобилизуют экономику

Степашин сделал прогноз о судьбе Путина после выборов 2024 года