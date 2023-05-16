В ГД отреагировали на сообщения о получении Чубайсом гражданства Израиля Депутат ГД Семигин: Чубайс никакой не патриот России, никогда им не был и давно себя показал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Председатель комитета ГД по делам национальностей, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Геннадий Семигин в комментарии NEWS.ru сообщил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс никогда не являлся патриотом России, несмотря на его заявления. Так парламентарий отреагировал на новость о том, что Чубайса с женой Авдотьей Смирновой заметили в отделении МВД Израиля, где супруги, предположительно, получали документы о гражданстве.

Чубайс — мы вместе участвовали в мероприятии и разговорились — пытался меня убедить, что и он — тоже патриот. Он говорил, что это чувство эмоциональное. Многие либералы говорят именно так, дословно. Я ему не поверил, я же не сумасшедший. Никакой он не патриот и никогда им не был. Любовь к своей стране — это созидание во имя ее процветания, в национальных и государственных интересах. А в истории с Чубайсом — какое тут созидательство в интересах нашей страны? Никакого, — считает Семигин.

Парламентарий отметил, что не удивлен ни отъезду Анатолия Чубайса из России после начала СВО, ни новости о возможном получении им израильского гражданства. По его мнению, «Чубайс давно себя показал» и никаких иллюзий «на его счет быть не может».

Ранее Семигин назвал пять признаков, которые отличают «действительно патриота от демагога и болтуна». По его словам, это любовь к народам России, уважение к историческому прошлому страны, приоритет национально-государственных и народных интересов над личными, вера в нашу страну и «реальные действия, направленные на пользу и процветание нашего государства».

Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Сейчас» опубликовал фотографию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги, режиссера Авдотьи Смирновой, в отделении МВД Израиля. Авторы ресурса предположили, что россияне посещали отделение полиции, чтобы получить документы о гражданстве или забрать даркон — паспорт гражданина Израиля.