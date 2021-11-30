Собчак позавидовала жене «нежного» Чубайса

Телеведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак в эфире программы на своём YouTube-канале позавидовала жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса писательнице Авдотье Смирновой. Супруга функционера призналась, что её муж является очень заботливым, нежным и романтичным человеком, принимающим активное участие в жизни своей возлюбленной.

Героиня шоу «Осторожно: Собчак» в качестве примера привела ситуацию со своей болезнью. Как сказала Смирнова, у неё бронхит. Чубайс, по её словам, лично делает ей ингаляцию. Рассказала журналистка и писательница и об устроенном им романтическом ужине, а также о визитах Чубайса к ней на работу, где он уже успел со всеми познакомиться.

Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съёмки приехал муж, — сказала Смирновой Собчак.

Ранее Собчак высказалась, что живёт довольно скромно по своим заработкам. Телеведущая заявила, что у неё нет дворцов или зарубежной недвижимости.

Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что они с мужем Константином Богомоловым почти достроили дом площадью полторы тысячи квадратных метров. В нём есть бассейн и баня. Также пара выбирает квартиру в столице. Режиссёр предпочитает апартаменты на Дмитровке, но у супругов есть ещё вариант в Хамовниках, который Богомолову не очень-то нравится. По его словам, это такие же выселки, как и Горки.