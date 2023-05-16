В Госдуме назвали пять признаков настоящего патриота Депутат Госдумы Семигин назвал пять признаков настоящего патриота

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Геннадий Семигин в разговоре с NEWS.ru назвал пять признаков, которые отличают «действительно патриота от демагога и болтуна». По его словам, это любовь к народам России, уважение к историческому прошлому страны, приоритет национально-государственных и народных интересов над личными, вера в нашу страну и «реальные действия, направленные на пользу и процветание нашего государства». Семигин назвал антипримером 1990-е, когда «так называемая новая элита занималась личным обогащением, вместо того чтобы строить новую процветающую Россию».

По мнению Семигина, около 80% россиян «задаются вопросом о том, куда идет Россия».

Сегодня наша нация объединилась вокруг СВО. Но СВО однажды закончится — я полагаю, нашей победой. Что будет объединять россиян дальше? Должна быть единая цель, которая может и должна стать для жителей нашей страны на столетия объединяющей. И таким объединяющим символом может и должен стать патриотизм. На этом фундаменте мы сделаем Россию страной номер один в мире, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что «некоторые относятся скептически» и не верят в возможность России стать страной-лидером. Однако есть пример Китая, который является «совершенно точно второй страной в мире», при этом еще 30 лет назад «Китай находился в отстающих», отметил Семигин.

По его словам, во время Великой Отечественной войны СССР осуществил мощный прорыв в сфере ВПК. Российскому обществу, считает Семигин, необходим аналогичный национальный прорыв. По его мнению, это «абсолютно достижимая цель».

В России есть огромное количество профессионалов в сфере промышленности, науки, высоких технологий. Это наше национальное богатство наряду с полезными ископаемыми. Нам нужно объединиться и осуществить этот прорыв. Правительству я рекомендую больше средств инвестировать в малые и средние города, чтобы там жилось даже лучше, чем в мегаполисах, — сообщил парламентарий.

Ранее в «Единой России» заявили, что специальная военная операция может стать «политическим лифтом» для сотен ветеранов. В списки участников праймериз партии для отбора кандидатов для участия в осенних региональных выборах включен 81 участник СВО.

Народный артист РСФСР Василий Ливанов назвал главную ошибку «испуганных патриотов», покинувших Россию после начала СВО. По его словам, эти люди забыли, что такое русский человек, и не понимают, что против их Родины развязана гибридная война, поэтому дела их совсем плохи.