Мишустин рассказал об успехах в восстановлении экономики России Премьер Мишустин заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается

Фото: Russian State Duma Press Service/globallookpress.com

Михаил Мишустин

Российская экономика, несмотря на санкции, уверенно восстанавливается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Председатель правительства уточнил, что страна самостоятельно развивает газовую и угольную энергетику.

Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. <...> Отдельно подчеркну, что мы сами развиваем как газовую и угольную энергетику, так и альтернативную Большое внимание уделяем атомной, — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, попытки Запада ускоренно перейти от нефти и газа на чистую энергию привели к повышению цен на вырабатываемое из них топливо и материалы. При этом, считает Мишустин, развивающимся странам навязывают необходимость генерировать дорогую возобновляемую энергию, чтобы их допустили в «один клуб с западным миром».

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров рассказал, что в России необходимо повышать эффективность системы импортозамещения, которую нужно сделать более прозрачной и понятной. Он предложил действующую сейчас ценовую преференцию в 15% для евразийских товаров по определенному перечню распространить абсолютно на всю продукцию без введения отдельного перечня.