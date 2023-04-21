В Госдуме занялись вопросами национальной политики Депутат ГД Семигин обратился к экспертам с просьбой решить вопросы национальной политики

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Госдуме планируют найти способы для улучшения национальной политики и решения миграционных вопросов. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин обратился к экспертам с просьбой проанализировать все соответствующие документы и дать рекомендации по их совершенствованию. Депутат в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что международные отношения — одна из болевых точек России.

В прошлом году Запад потратил $170 млн на удар по межнациональным отношениям и раскачку ситуации в этом направлении, но им это не удалось, — уточнил парламентарий.

Решения по сохранению гражданского единства в России представят ученые ИГУиП ГУУ. В итоговый доклад войдут три раздела. Эксперты оценят общественный запрос на совершенствование национальной политики. Они также проведут телефонный опрос среди 1200 респондентов и пообщаются с представителями власти и общественных организаций.

Параллельно парламентарии работают над законопроектом об основах государственной национальной политики. Прежде чем он будет вынесен на рассмотрение, с ним ознакомится экспертное сообщество. По словам Семигина, государству также предстоит решить, как действовать с уехавшими за рубеж соотечественниками.

Действует программа по возвращению соотечественников в Россию, но в то же время наши люди, которые живут за рубежом, практически лишены поддержки, — заключил депутат.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее предложил установить весомый налог за использование трудовых мигрантов. По его словам, это позволит мотивировать работодателей нанимать граждан России.