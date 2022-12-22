«Россия — Божье государство»: Бедрос Киркоров заявил, что РФ победит в СВО Певец Бедрос Киркоров назвал Россию «Божьим государством» и пожелал победы в СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отец Филиппа Киркорова, российский и болгарский певец Бедрос Киркоров, раскрыл свое отношение к проведению специальной военной операции РФ на территории Украины. В беседе с журналистом NEWS.ru артист заявил, что «Россия — это Божье государство» и что Россия непобедима. В честь погибших участников Великой Отечественной, Афганской, чеченских войн и СВО, которых Киркоров-старший считает героями, он исполнил песню «Алёша», отметив, что «на болгарской земле не погиб ни один советский солдат».

Своими мыслями и надеждами в связи с происходящими в мире событиями народный артист России Бедрос Киркоров поделился с гостями вечера, устроенного накануне в Москве по случаю дня рождения Иосифа Сталина (1878–1953) офицером запаса медицинской службы, руководителем созданной по инициативе Иосифа Кобзона общественной организации «Союз соратников президента» Надеждой Журавлевой. На мероприятии присутствовали более 70 гостей: ветераны Вооруженных сил РФ и спецслужб, потомки первых лиц СССР (правнук Иосифа Сталина по линии Якова Джугашвили художник Селим Бенсаад, внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский и другие), представители кадетских училищ, политики, деятели культуры.

Певец публично признался в симпатиях к Сталину, отметив его заслуги в создании промышленности СССР и победе в Великой Отечественной войне. Киркоров напомнил, что слова «За Родину, за Сталина!» на болгарском и русском языках «звучат почти одинаково, солдаты на фронте шли в бой под этим лозунгом, и это дорогого стоит».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад и певец Бедрос Киркоров

В честь погибших героев прошлого и настоящего Бедрос Киркоров исполнил знаменитую песню «Алёша» дуэтом с певцом Александром Матвеевым, которого СМИ называли его внебрачным сыном — исполнитель часто сопровождает 90-летнего отца короля эстрады на публичных мероприятиях. Композиция была написана в середине 1960-х на стихи поэта-фронтовика Константина Ваншенкина (1925–2012), автором музыки выступил композитор народный артист СССР Эдуард Колмановский (1923–1994). Песня «Алёша» посвящена памятнику советскому солдату в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии.

Бедрос Киркоров вспомнил свое детство, которое пришлось на военные годы, и посетовал, что и сейчас «нам всем выпало сложное время». Он выразил поддержку участникам специальной военной операции России на Украине и заявил, что «великая Россия снова победит».

Этого никогда не забуду — те годы, когда мы жили, ребята. Полуголодные (годы Великой Отечественной войны. — NEWS.ru)... Но великий советский народ вырвал тогда победу. Это стало возможным в том числе благодаря военачальникам, таким как Сталин, Георгий Жуков, Иван Баграмян, и другим выдающимся фигурам и героям, которые защищали родину, — подчеркнул исполнитель.

Бедрос Киркоров отметил, что «после смерти Сталина нашлись предатели в руководстве нашей страны», из-за которых «России снова приходится взяться за оружие». Артист дал понять, что под предателем имеет в виду первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Самый большой предатель — тот, кто разломал Берлинскую стену, а потом получил Нобелевскую премию мира. Вы знаете. Я не хочу даже называть это имя. Из-за него сейчас мы окружены НАТО, а близкие России народы встали против России! — считает певец.

При этом Киркоров убежден в том, что «Россия не ослабла — у нас сейчас тоже есть герои, которые защищают Россию». Кроме того, он назвал Россию «Божьим государством» и непобедимой страной.