Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций

https://static.news.ru/photo/10e7354c-78c6-11eb-9f57-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес военнослужащих и ветеранов сил спецопераций (ССО). Он поздравил их с профессиональным праздником.

Российский лидер выразил благодарность за службу и верность долгу и присяге, отметив, что создание ССО было ответом на вызовы времени, а также на новые военные угрозы и способы ведения вооружённых противостояний. Путин обратил внимание на то, что силовики прошли этап формирования, взяв за основу школу отечественного спецназа, а также учитывая современные подходы к военной стратегии и тактике.

Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и её безопасности, — констатировал президент, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Силы специальных операций Вооружённых сил РФ являются структурным подразделением ВС, основанным в 2009 году в рамках масштабной военной реформы в стране. В личный состав ССО входят только военнослужащие, проходящие службу по контракту.

За время существования ССО приняли участие в ряде операций, в том числе они были задействованы в ходе боевых действий против незаконных вооружённых формирований в Сирии в 2015–2017 годах. День ССО был учреждён в 2015 году указом Путина, он отмечается ежегодно 27 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что серийные поставки боевых танков Т-14 «Армата» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

На сегодняшний день Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя при соприкосновении с противником, уничтожения живой силы и поддержки наступления мотострелковых подразделений.