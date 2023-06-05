Стало известно, как подделали испугавшее граждан России «обращение» Путина Эксперт Маклаков: фейковое обращение Путина было создано с помощью технологии замены лица

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Видеоролик с фейковым обращением президента России Владимира Путина о введении военного положения был создан при помощи технологии замены лица, заявил ТАСС начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков. Фейковое обращение было проверено с помощью системы «Зефир», предназначенной для мониторинга аудиовизуальных материалов.

Обсуждаемый видеоролик <...> мы проверили с помощью системы «Зефир» и выявили, что он подготовлен с помощью технологии дипфейк. Итоговая оценка системы — 87%...Тип атаки мы относим к face swap — это замена лица. В данном случае непосредственно лица [президента России] Владимира Путина, — сказал эксперт.

Фейковое сообщение Путина прозвучало 5 июня в эфире воронежского радио «Мир», а также в ряде других регионов страны. В записи, которая выдавалась за выступление Путина, речь шла об объявлении военного положения в приграничных областях России и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент не выступал с обращениями, в эфир вмешались злоумышленники, взломав радио.

В марте в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС позднее сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге были ложными.