Степашин сделал прогноз о судьбе Путина после выборов 2024 года Степашин о выборах президента в 2024 году: сейчас никакой замены Путину быть не может

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Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что в настоящее время замены Путину нет и ему придется в очередной раз остаться на должности главы государства после 2024 года, хочет он того или нет. При этом бывший премьер отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны». Слова Степашина приводит РИА Новости.

Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО и американцев, — сказал Степашин.

По словам экс-премьера, «вечно нельзя быть руководителем страны», однако в настоящее время Путину следует остаться на своем посту. Ситуацию с нынешней властью Степашин сравнил с 1917 годом и судьбой императора Николая II.

Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир, — заявил политик.

В настоящее время идет четвертый срок пребывание Владимира Путина на посту президента. Очередные выборы главы государства должны состояться в России в 2024 году. Благодаря поправкам в Конституцию, внесенным в 2020 году, Путин может в пятый раз баллотироваться на высший государственный пост.