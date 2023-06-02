Стало известно, какие тактики используют ВСУ для ведения боя Военный эксперт Дандыкин рассказал об использовании ВСУ тактик НАТО

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

ВСУ заимствуют тактики НАТО, которые применялись во время боевых действий в Афганистане, Ираке и в других военных конфликтах, рассказал ветеран боевых действий Василий Дандыкин. Он рассказал Lenta.ru, что примером этого является использование мобильных групп для прорыва в наиболее уязвимых местах обороны. По его словам, такую тактику ВСУ применяли на Харьковском и Лиманском направлениях.

Эта тактика использовалась, к примеру, формированиями Киева на Харьковском и Лиманском направлениях осенью: осуществлялись прорывы в местах с непрочной обороной. Но сейчас ситуация несколько другая. Подобные методы можно было использовать в Афганистане, Ираке, но здесь это чревато последствиями, — уточнил эксперт.

По словам Дандыкина, также можно увидеть техники классической школы боевых действий, которые отличаются от того, что ожидали Вооруженные силы (ВС) России. Он уточнил, что ВСУ в том числе используют элементы, которые применялись еще в Первой мировой войне.

Дандыкин подчеркнул, что диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить на территорию России, используя для этого пикапы, две-три бронированные машины или несколько танков. До этого им удавалось окружать российские группировки, но сейчас ВС РФ спокойно предотвращают такие прорывы.

Дело в том, что сейчас все это уже не так эффективно, как осенью. Теперь мы наносим удары, локализуем, используем авиацию и артиллерию. Конечно, в НАТО тоже это видят, не только мы будем изменять боевые наставления, но и они, — заключил эксперт.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. До этого он отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.