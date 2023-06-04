Песков рассказал, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике Песков: Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, глава государства фактически круглые сутки проводит на посту.

Президент такой страны как Российская Федерация фактически круглые сутки на посту. <...> [закрытых мероприятий по вопросу Украины] проходит именно столько, сколько необходимо главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не рассказал, каким образом Путину сообщают срочные новости, которые появляются поздно ночью или рано утром. Песков назвал этот алгоритм «внутренней кухней».