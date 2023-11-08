Солдат ВСУ накрыли «умными бомбами»: новости СВО на вечер 8 ноября Военкор Руденко: ВС России применили «умные бомбы» ФАБ-500 в Авдеевке

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

Вооруженные силы России применили умные бомбы ФАБ-500 в районе населенного пункта Авдеевка, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, авиабомбы использовались в ходе ударов по украинским позициям, расположенным в пределах города. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Российские войска также начали применять в зоне спецоперации управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Конструкторы модернизировали артиллерийский боеприпас, улучшив его характеристики, однако более конкретная информация не раскрывается из соображений безопасности.

Главные новости о том, что произошло в зоне спецоперации утром 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Замаскированные позиции ВСУ не уберегли солдат от российских FPV-дронов

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины, заяви оператор FPV-беспилотников. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по пунктам дислокации противника.

Министерство обороны России показало кадры из школы операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение проходит на базе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, отметили в ведомстве.

Военное Министерство также опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Техника западного производства была поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко, сообщил его коллега из Луганска Юрий Юров. Информацию о гибели политика подтвердил также сын Филипоненко. В интервью Луганскому информационному центру он сообщил, что в автомобиле сработало взрывное устройство.

Юров отметил, что это был не первый случай покушения на жизнь коллеги. По его словам, 21 февраля прошлого года возле здания представительства ЛНР в СЦКК также была взорвана его машина. Тогда депутат чудом уцелел, но пострадал его водитель.

Позднее в Сети появились первые снимки с места взрыва. Главное управление разведкиь Минобороны Украины взяло на себя ответственность за гибель Филипоненко. В ведомстве отметили, что покушение было совершено при помощи «представителей движения сопротивления».

Фото: РИА Новости Автомобиль депутата народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции полковника Михаила Филипоненко, погибшего в результате теракта в Луганске

В ДНР уничтожена группа украинских диверсантов

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, российские разведчики обнаружили диверсантов 7 ноября. В ходе боев погибли около 10 бойцов украинской ДРГ, число раненых неизвестно.

Утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ российского юга. По его словам, над Геническим муниципальным округом системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки упали на землю. Сальдо отметил, что, по первоначальным данным, осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов. Зенитчики находятся в полной боевой готовности, добавил он.

Военэксперт заявил о готовности ВС России к наступлению зимой

Российская армия полностью готова к наступательным действиям грядущей зимой, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Вооруженные силы РФ уже могли завершить подготовку горюче-смазочных материалов, необходимых для безотказной работы артиллерийских орудий. Он считает, что с этой проблемой могут столкнуться ВСУ, использующие западные образцы вооружений.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Парламент Украины продлил военное положение и мобилизацию

Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине. Чрезвычайные меры продлены на 90 дней и будут действовать до 14 февраля 2024 года. Военное положение и мобилизация на Украине продлеваются девятый раз подряд.

Депутат парламента Чехии Радован Вих заявил, что Украина никогда не сможет одержать верх над Россией, грядет переломный момент. По его словам, Украина теряет своих солдат и деньги, и силы Киева уже на исходе. Вместе с тем депутат заявил об ослабевающей поддержке Запада для Украины, что играет России на руку.

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