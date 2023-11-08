Боевые действия у Авдеевки 8 ноября: обстановка, какие последние новости WarGonzo: ВСУ частично успешно контратаковали к юго-западу от Авдеевки

Фото: МО Украины

Украинская армия контратаковала в районе Водяного к юго-западу от Авдеевки, пишет WarGonzo. Какая там сейчас ситуация и есть ли еще новости с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки, Марьинки, Водяного 8 ноября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска вели штурмовые действия в Марьинке. Без успеха. К юго-западу от Авдеевки ВСУ контратаковали и имели частичный успех в районе Водяного (не путать с одноименным населенным пунктом к северо-западу от Угледара). А вот на северном фланге ВС РФ подвинули ВСУ у железнодорожной ветки у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — передает WarGonzo.

Readovka сообщила, что российская армия продолжает закрепляться у железной дороги в районе Степного.

«К тому же наши штурмуют позиции ВСУ к востоку и югу от Авдеевки, а также у Северного», — отметил источник.

«Два майора» передают, что на большинстве участков Авдеевского направления идут позиционные бои.

«О продвижениях ВС России сообщали в районе н. п. Степовое на северо-западном выступе ЛБС. Идут мощные взаимные артиллерийские обстрелы, противник массово применяет сельскохозяйственные дроны (т. н. «Баба-яга») для сбросов боеприпасов. Наша авиация уничтожает ФАБами противника на его позициях. Украинские аналитические ресурсы сообщают, что ВС России «пока придерживают резервы, не спеша вводить их в бой, потому что ждут охват Северного [южный фланг фронта] с востока и запада», — пишут авторы канала.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском участке ВС РФ ведут тяжелые бои в районе Водяного и Опытного, закрепляясь на достигнутых рубежах.

«Противник перебрасывает дополнительные подразделения, пытаясь сдержать наступление российских сил», — подчеркнул источник.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что ВС РФ имели некоторые успехи на Авдеевском направлении.

«Российские войска провели наступательные операции возле Авдеевки и продвинулись вперед вдоль железнодорожной линии в районе Степового. ВС РФ атаковали районы Первомайское и Степовое, к северу от Спартака, в направлении Северного, а также на южных и восточных подступах к Авдеевке», — рассказали эксперты.

«НгП раZVедка» сообщила, что на северном фланге Авдеевского направления ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ.

«Пока что сохраняется общая тенденция на уничтожение живой силы и матчасти противника, который вынужден до талого стоять под огнем артиллерии и ударами авиации, как на том же АКХЗ. Украинец может сколько угодно надувать щеки, но в определенный момент тяжесть потерь и тяжелое морально-психологическое состояние личного состава уже будет невозможно компенсировать заваливанием фронта мясом, как это происходит сейчас. Повторение артемовского сценария неизбежно. Авдеевка будет свободной», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР

Российские FPV-дроны атаковали замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

«Все проплачено»: солдат рассказал, кого активно мобилизуют ВСУ