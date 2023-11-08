«Они должны были сказать»: солдат ВСУ указал на фатальную ошибку командиров Washington Post: солдат ВСУ обвинил командиров в гибели более 50 сослуживцев

Фото: МО Украины

Гибель более 50 украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области во время церемонии вручения наград является следствием неразумных действий руководства 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил солдат этого подразделения в интервью Washington Post. По мнению военнослужащего, командование «расслабилось», раз решило провести мероприятие так близко к линии фронта.

Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились, — подчеркнул собеседник издания.

Солдат ВСУ заявил, что в результате обстрела погибли «многие офицеры». На церемонии, по его словам, «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».

Ранее, 3 ноября, по дислокации личного состава ВСУ в Димитрове (в 20 километрах к северо-западу от Орехова) был нанесен удар. Убиты оказались по меньшей мере 28 человек, еще около 50 получили серьезные ранения. По предварительным данным, ракета прилетела в момент, когда личный состав двух подразделений — 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад — собрался на награждение по случаю Дня артиллериста на Украине. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети сообщил, что поручил главной инспекции ведомства провести «полное расследование фактов» удара.