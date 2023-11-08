Российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в ДНР Советник главы ДНР Гагин заявил о выявлении украинских диверсантов в регионе

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, российские разведчики обнаружили диверсантов 7 ноября. В ходе боев погибли около 10 бойцов украинской ДРГ, число раненых неизвестно.

Вчера под Донецком наши разведчики обнаружили ДРГ врага. Удары артиллерии и работа пулеметчиков остановили пыл, группа уничтожена, — рассказал советник главы ДНР.

Источник Telegram-канала «Иди и смотри» ранее заявил, что командование ВСУ перебросило резервные подразделения в Сумскую и Черниговскую области, расположенные на севере страны. Предполагается, что их планируют задействовать для проведения диверсионных операций на территории Брянской области.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Вооруженные силы Украины исчерпали ресурсы, необходимые для наступательных действий на линии боевого соприкосновения. По его словам, это приведет к смене тактики со стороны украинского командования. Предполагается, что противник перейдет к обороне и укреплению уже занятых рубежей.