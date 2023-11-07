Военэксперт заявил об исчерпании ресурсов ВСУ для наступления Военэксперт Матвийчук: армия Украины исчерпала ресурсы для контрнаступления

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что армия Украины исчерпала ресурсы для наступательных действий на линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ переходят к обороне и укреплению занятых рубежей.

Украина полностью исчерпала свои возможности вести активные боевые действия, в том числе наступательные. По всей видимости, и это подтверждается маневрами ВСУ, Киев переходит к обороне, пытается закрепиться на занятых рубежах, чтобы вести позиционную войну. Скорее всего, украинцы сейчас пытаются максимально укрепить оборонительные рубежи и как-то дотянуть до весны, — считает Матвийчук.

Он не исключил, что Киев надеется получить новое западное вооружение зимой и улучшить свое положение на ЛБС.

Ранее бойцы группировки войск ВС России «Юг» сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. По имеющимся данным, неподвижная боевая машина была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота подбивают танки Вооруженных сил Украины. По данным канала, кадры сняты на северном фланге Артемовска в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.