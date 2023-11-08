Опубликованы первые снимки с места подрыва автомобиля депутата Филипоненко

Фото: РИА Новости

Информационное агентство РИА Новости опубликовало первые снимки с места гибели депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко. В среду, 8 ноября, в его автомобиле сработало взрывное устройство.

О гибели политика ранее сообщил луганский депутат Юрий Юров. Информацию подтвердил и сын Филипоненко. В интервью Луганскому информационному центру он сообщил о подрыве автомобиля. Депутат получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также отмечалось, что это уже не первое покушение на Филипоненко. 21 февраля прошлого года в его машине также сработало взрывное устройство. По данным полиции, она была начинена 10–15 кг взрывчатки. Политик и его водитель получили ранения различной степени тяжести. В результате взрыва было повреждено административное здание, остекление квартир в прилегающих жилых домах и офисные помещения.

Погибший сообщал о массовом бегстве военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре, о готовящейся Киевом провокации с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области, взятии под контроль российскими силами населенных пунктов Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) и другом.