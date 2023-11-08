Частичная мобилизация в РФ: когда вернут мобилизованных, последние новости Военкор Сладков: Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения спецоперации. Какие подробности известны?

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — пояснил он.

Сладков отметил, что многим родственникам мобилизованных тяжело «смириться с такой реальностью». Однако власти и полиция относятся с вниманием к тем, кто стремится напомнить о судьбе мобилизованных, «никто не разгоняет» организованные ими мероприятия.

«Но заноза, мол, одних призвали и держат, а другие такие же дома, на смену не идут, — она остается», — прокомментировал военкор.

Сладков добавил, что также участие в СВО до ее окончания принимают добровольно заключившие контракт с Минобороны, добровольцы из «Редут» и мест лишения свободы.

Как в России создается мобилизационный резерв

Александр Сладков ранее также объяснял, что осенний призыв является серьезнейшей мерой по повышению боеготовности страны. По его словам, Россия способна создать себе такой мобилизационный резерв, который другим странам только снится.

«А ведь осенний призыв, который идет, это серьезнейшая мера повышения нашей боеготовности, реально. Мы такой мобрезерв себе куем, и это правильно. 120 тысяч до 1 декабря призовем. А вообще за год подготовим под 300 тысяч новых солдат и матросов. Не все страны хотят или могут себе это позволить. А мы это делаем, это отлично», — объяснял военкор.

Он также напомнил о решении президента призывать срочников в Погранслужбу РФ. Кроме того, были введены и другие новшества.

Военкор отметил, что теперь учителя, жители аграрных районов и Крайнего Севера получают повестки по отдельному графику. Вскоре на службу начнут призывать до 30 лет. По мнению Сладкова, было бы хорошо, если бы из граждан Средней Азии и Кавказа тоже стали формировать строительные батальоны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что о возвращении домой мобилизованных говорят в Госдуме

15 сентября председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации.

«Ротация никакая не предусмотрена», — сказал он.

По словам Картаполова, мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, в который не входит время, потраченное на дорогу. При этом, отметил депутат, из-за активного набора бойцов на контрактную службу сейчас в РФ нет необходимости объявлять новую волну мобилизации.

Будут ли мобилизованным давать отпуска чаще

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что активный набор контрактников дает возможность чаще давать участникам СВО отпуска.

«Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать, очень важно дать возможность побывать дома. Как говорит верховный главнокомандующий, достаточно большое количество граждан по контракту изъявляют желание и уходят в зону СВО. Я думаю, что у Минобороны будет возможность больше отпускать наших военнослужащих, чтобы они были дома», — пояснил он.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева также рассказала, что запрос на отдых очень востребован. Она подчеркнула, что каждое второе обращение, которое к ней поступает, связано именно с предоставлением отпуска участникам спецоперации.

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