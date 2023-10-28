Военкор рассказал, как Россия кует себе мобилизационный резерв Военкор Сладков: осенний призыв является серьезной мерой повышения боеготовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенний призыв является серьезнейшей мерой по повышению боеготовности страны, заявил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, Россия способна создать себе такой мобилизационный резерв, который другим странам только снится.

А ведь осенний призыв, который идет, это серьезнейшая мера повышения нашей боеготовности, реально. Мы такой мобрезерв себе куем, и это правильно. 120 тысяч до 1 декабря призовем. А вообще за год подготовим под 300 тысяч новых солдат и матросов. Не все страны хотят или могут себе это позволить. А мы это делаем, это отлично, — написал Сладков.

Он также напомнил о решении президента призывать срочников в Погранслужбу России. Кроме того, были введены и другие новшества. Теперь, отметил военкор, учителя, жители аграрных районов и Крайнего Севера получают повестки по отдельному графику. Вскоре на службу начнут призывать до 30 лет. По словам военкора, было бы хорошо, если бы еще из граждан Средней Азии и Кавказа начали формировать строительные батальоны.

Какой дурень отменил у нас стройбат... Сейчас бы все новые россияне без участия в боевых действиях строили линии обороны, заглубленные командные пункты и арсеналы, подземные коммуникации обороны, по примеру Газы и Сирии, — добавил Сладков.

Вместе с тем военкор поблагодарил срочников, которые находятся в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он призвал немедленно дать им статус участника боевых действий, а потом и ветерана с положенными выплатами.

Президент России подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу 29 сентября. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что всех призывников отправят служить в соединения и воинские части на территории России.