Бежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Южной Кореи Yonhap: сбежавшие от мобилизации россияне поселились в аэропорту Южной Кореи

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Аэропорт Инчхон

Трое россиян, подлежащих призыву на военную службу, больше года не могут получить убежище в Южной Корее и проживают на территории аэропорта Инчхон, сообщает агентство Yonhap. Государственная комиссия по правам человека призвала власти республики оказать гражданам РФ гуманитарную помощь.

Трое граждан РФ прибыли в Южную Корею в октябре 2022 года, чтобы избежать частичной мобилизации в России. По прибытии мужчины подали заявление на предоставление убежища, но Минюст республики отклонил их ходатайства, заявив, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.

Россияне подали жалобу на решение министерства. В феврале южнокорейский суд постановил отменить его в отношении двух граждан РФ. В ответ власти подали свою апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию. При этом мужчины все это время продолжают оставаться в зоне ожидания вылета в аэропорту Инчхон.

Национальная комиссия по правам человека Кореи рекомендовала руководству аэропорта расширить пространство для россиян в зоне ожидания вылета и улучшить условия их питания и проживания. Организация также обратилась к Минюсту с просьбой выделить для них отдельный зал ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи.

В обращении отмечается, что граждане РФ заслуживают «гуманитарного содействия» со стороны властей. Правозащитники подчеркнули, что длительное пребывание в зале ожидания аэропорта может унизить человеческое достоинство, которое защищается Конституцией республики.

Тем временем посольство РФ в Сеуле сообщило ТАСС, что не располагает данными о застрявших в аэропорту Инчхон россиянах. В дипведомстве отметили, что к ним не обращались за помощью ни сами заявители, ни корейские полномочные органы. Консульский отдел посольства пояснил, что в случае подачи заявления на статус беженца власти страны не уведомляют дипломатов об этом в соответствии с законодательством.

В марте стало известно, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США начала депортировать на родину россиян, которые сбежали от частичной мобилизации. В США не считают, что уклонение от мобилизации является условием для предоставления политического убежища.