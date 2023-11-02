В Госдуме назвали условие объявления в России военного положения Депутат Журавлев: военное положение в России может объявить только Путин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военное положение в России, как и всеобщую мобилизацию, имеет право объявить только президент РФ Владимир Путин, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий предположил, что к данной мере прибегнут, если руководитель государства «увидит реальную угрозу территориальной целостности страны».

Таким образом депутат прокомментировал подписание Путиным федерального конституционного закона об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положения.

Закон, подписанный президентом, означает очередной шаг по освобождению из юридической паутины, которой опутал нас ЕС. Внутри страны мы без ЕС разберемся, что, как и когда нам делать. Военное положение, как и всеобщая мобилизация, уверен, будут введены президентом, как только он увидит реальную угрозу территориальной целостности страны, — отметил Журавлев.

В документе говорится, что при введении в стране ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом уведомление генерального секретаря ООН по-прежнему обязательно. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является по большей части юридико-технической, поскольку Москва покинула Совет Европы в марте 2022 года.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки, определяющие правила подготовки и проведения выборов президента РФ в случае действия военного положения на части территории страны. Теперь глава региона, в котором введено военное положение, может направить в ЦИК предложение о назначении выборов в органы госвласти субъекта не позднее чем за 95 дней и не ранее чем за 105 дней до голосования. В настоящий момент военное положение введено в новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.