Россия не станет сообщать Совету Европы о введении военного положения Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что при введении в стране ЧС или военного положения из требований исключается только информирование об этом генерального секретаря Совета Европы, при этом уведомление генерального секретаря ООН по-прежнему обязательно. На заседании конституционного комитета отмечалось, что данная инициатива является по большей части юридико-технической, поскольку Москва покинула Совет Европы в марте 2022 года.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки, определяющие правила подготовки и проведения выборов президента РФ в случае действия военного положения на части территории страны. Теперь глава региона, в котором введено военное положение, может направить в ЦИК предложение о назначении выборов в органы госвласти субъекта на позднее чем за 95 дней и не ранее чем за 105 дней до голосования. В настоящий момент военное положение введено в новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.