Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки, которые определяют правила подготовки и проведения выборов президента России в период действия на части территории страны военного положения, передает ТАСС. В частности смещены сроки направления в ЦИК предложений о голосовании.

Согласно поправкам, глава региона, на территории которого действует военное положение, вправе направить в ЦИК предложение о назначении выборов в органы государственной власти субъекта не ранее чем за 105 дней и не позднее чем за 95 дней до дня голосования. Сейчас действуют сроки не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Военное положение в настоящий момент введено в четырех новых регионах — в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Законопроект внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской Республики в марте. Ожидается, что во втором чтении проект будет принят на этой неделе.

Госдума 18 мая приняла поправки, которые разрешают проведение выборов при военном положении и регулируют порядок их проведения. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов поправок, пояснил, что они нужны для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, в которых введен режим военного положения. Выборы в регионах, где действует военное положение, будут назначать после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Ранее депутаты Госдумы в финальном чтении приняли законопроект, который освободит Россию от обязанности информировать Совет Европы о введении военного положения. После вступления нового закона в силу РФ будет обязана оповестить только генерального секретаря ООН.