Минобороны РФ показало кадры из школы операторов дронов МО РФ показало кадры из школы операторов БПЛА на базе добровольческого батальона

Фото: МО РФ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале показало кадры из школы операторов беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что обучение проходит на базе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.

Заглянем в школу операторов БПЛА, созданную на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что очередь на занятия в школе операторов дронов расписана на много месяцев вперед. Обучение курсантов производится с нуля, однако принимают и опытных бойцов, которые хотят повысить свою квалификацию. Будущих операторов учат пикировать, «держать» горизонт, попадать в небольшие проемы и правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии.

Обучение включает 100 часов учебного налета. Также каждый оператор обучается проектированию и программированию ударных БПЛА. В настоящее время подготовку завершили 300 операторов — военнослужащих различных силовых структур, ведомств и добровольческих формирований. Помимо обучения в школе операторов дронов организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя от первого лица.