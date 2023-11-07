Добровольцы в зоне СВО открыли школу операторов дронов МО РФ: школу операторов БПЛА создали на базе батальона Судоплатова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школу по обучению операторов дронов создали на базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Также в подразделении организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя «от первого лица».

На базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, а также налажено производство ударных FPV-дронов для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции, — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что производство дронов небольшое, но в этом заключается его преимущество, позволяющее оперативно вносить необходимые изменения в конструкции аппаратов или выполнять индивидуальные заказы. За двое суток один 3D-принтер позволяет отпечатать все детали для беспилотника, после чего из них собирают готовую конструкцию, которую оснащают электроникой и программируют.

По данным Минобороны, очередь на занятия в школе операторов дронов расписана на много месяцев вперед. Обучение курсантов производится «с нуля», однако принимают и опытных бойцов, которые хотят повысить свою квалификацию. Будущих операторов учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы и правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии.

Обучение занимает сто часов учебного налета. Также каждый оператор обучается проектированию и программированию ударных БПЛ. В настоящее время подготовку завершили 300 операторов — военнослужащих различных силовых структур, ведомств и добровольческих формирований.

Ранее сообщалось, что у российской армии в зоне СВО появился специальный батальон саперов — пилотов дронов. Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника< />>

Также стало известно, что российский оператор беспилотников с позывным Мечта погиб в зоне спецоперации. С июля по октябрь офицер уничтожил, в частности, 19 лодок ВСУ на Днепре, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию. Вместе с ним погиб его сослуживец с позывным Свят. В ходе СВО Мечта был награжден медалью «За отвагу».