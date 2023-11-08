Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: МО Украины

Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине, сообщил парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, они продлены на 90 дней и будут действовать до 14 февраля 2024 года. Отмечается, что военное положение и мобилизация продлеваются девятый раз подряд.

Парламент [Украины] поддержал законы об указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 14 февраля 2024 года, — написал Железняк.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине были объявлены 24 февраля 2022 года. Предыдущее продление их действия сделало невозможным проведение парламентских выборов, которые были назначены на октябрь. Новое продление же ставит под вопрос проведение президентских выборов.

Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик ранее заявил, что президент страны Владимир Зеленский продолжит оставаться на своей должности после окончания срока. Это обусловлено действием военного положения, объяснил он. Дубовик уточнил, что если выборы в 2024 году не состоятся, Зеленский будет оставаться у власти вплоть до окончания специальной военной операции.