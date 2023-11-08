Военэксперт раскрыл, за счет чего армия России сможет наступать зимой Военэксперт Матвийчук заявил о подготовке горючего в ВС РФ для наступления зимой

Фото: МО РФ

Российская армия полностью готова к наступательным действиям грядущей зимой, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Вооруженные силы РФ уже могли завершить подготовку горюче-смазочных материалов, необходимых для безотказной работы артиллерийских орудий. Эксперт подчеркивает, что с этой проблемой могут столкнуться украинские войска, использующие западные образцы вооружений.

Предположу, что ВС РФ создали запасы арктического топлива, арктических горюче-смазочных материалов. Последние, например, предотвращают отказ артиллерийских орудий на морозе, как это бывает у западных образцов, переданных НАТО Украине. У Киева и так мало техники, а оставшаяся постоянно подвергается ударам, — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт отмечает, что российской пехоте будут помогать ствольная и реактивная артиллерия, бронетехника, а также авиация. Кроме того, в наступательных операциях могут задействовать и Военно-морской флот России. Бронетехнику будут использовать для нанесения ударов по огневым точкам и долговременным оборонительным сооружениям украинской армии.

Думаю, Россия не просто может наступать зимой. Это один из наших коньков — наступление в ненастье, — подытожил эксперт.

Анатолий ранее также заявлял, что осенняя кампания специальной военной операции завершится взятием Купянска и Авдеевки. По его словам, зимой российская армия продолжит наступление, и Киев будет вынужден сдавать территории из-за нехватки ресурсов.