Стало известно, кто стоит за убийством депутата ЛНР Филипоненко Разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата Филипоненко

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Сотрудники следственного комитета России осматривают автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции полковника Михаила Филипоненко, погибшего в результате теракта в Луганске

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале сообщило, что несет ответственность за убийство депутата ЛНР Михаила Филипоненко. Там отметили, что покушение было совершено при помощи «представителей движения сопротивления».

Специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления, — говорится в сообщении.

Ведомство также оставило угрозу в адрес других руководителей России. ГУР сообщила, что располагает информацией о местоположении и работе всех представителей властей, находящихся на территориях новых регионов РФ.

Депутат Народного совета ЛНР экс-начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко погиб при подрыве автомобиля в Луганске. В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Луганский депутат Юрий Юров отметил, что это был не первый случай покушения на жизнь Филипоненко. По его словам, 21 февраля прошлого года возле здания представительва ЛНР в СЦКК также была взорвана его машина. Тогда Филипоненко чудом уцелел, но пострадал его водитель.