Сальдо заявил об атаке ВСУ на российский юг Сальдо: системы ПВО сбили три ракеты ВСУ над Геническим округом под Херсоном

Фото: МО РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ российского юга. По его словам, над Геническим муниципальным округом системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки упали на землю. Сальдо отметил, что, по первоначальным данным, осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов. Зенитчики находятся в полной боевой готовности, добавил он.

Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно — вне населенных пунктов, — написал глава региона.

1 ноября Сальдо заявил, что над территорией региона были сбиты семь ракет. По его словам, целью атаки ВСУ был Крым. Большинство снарядов были уничтожены в воздухе, две ракеты сдетонировали в пустынном районе, подчеркнул Сальдо.

Ранее украинский бригадный генерал Сергей Баранов заявил о подготовке массированных атак беспилотников на российские территории предстоящей зимой. Он уточнил, что удары будут наноситься по приграничным районам и Крыму. Генерал пояснил, что более активное применение БПЛА продиктовано грядущим изменением погодных условий, которые могут препятствовать наземному наступлению ВСУ.