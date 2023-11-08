ВС России применили «летающие танки»: новости СВО на утро 8 ноября Танкисты ЗВО: Т-80БВМ может поражать цели с расстояния пять километров

Танки Т-80БВ, получившие прозвище «летающие», отлично проявили себя в зоне спецоперации, сообщил командир танковой армии 1-го гвардейского Западного военного округа с позывным Пятый. По его словам, машина способна поражать цели на расстоянии до пяти километров.

Боец с позывным Кэп добавил, что этот конкретный танк называют «летающим» из-за его скорости и мощного двигателя, имеющего более 1000 лошадиных сил. На Т-80БВМ установлено современное оборудование, способное автоматически учитывать различные параметры, такие как температура воздуха, погодные условия, вес снаряда, направление ветра и другие факторы. Эти возможности позволяют точно наводить орудие на цель, делая танк мощным и точным в боевых условиях.

Главные новости о том, что произошло в зоне спецоперации днем 7 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

В США расписали судьбу Зеленского, фатальная ошибка командиров ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь придется соглашаться на гораздо худшие условия на мирных переговорах с Россией, поскольку из-за безграничного доверия к США политик упустил свой шанс на благоприятный исход, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По мнению военнослужащего, из-за этой ошибки украинский глава закончит так же, как и все, кто поверил Вашингтону, — потеряет свой пост.

Фото: president.gov.ua

Гибель более 50 украинских военных в подконтрольной Киеву части Запорожской области во время церемонии вручения наград является следствием неразумных действий руководства 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, заявил солдат этого подразделения. По мнению военнослужащего, командование «расслабилось», раз решило провести мероприятие так близко к линии фронта.

Солдат ВСУ заявил, что в результате обстрела погибли «многие офицеры». На церемонии, по его словам, «собрались все артиллерийские подразделения, лучшие расчеты».

Давление США на Киев по мирным переговорам, возможная потеря территорий Украиной

США не оказывают давление на Киев с целью устроить переговоры с Россией относительно возможного урегулирования текущего кризиса, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател в ходе регулярного брифинга для журналистов. Он подчеркнул, что решение о проведении переговоров должно быть принято Украиной.

Украина может потерять дополнительные территории в случае отказа урегулировать конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он подчеркнул, что чем дольше Киев будет продолжать сопротивляться, тем больше рискует потерять в будущем.

Эксперт также выразил мнение, что политическая борьба для президента Украины уже проиграна. Он допустил, что возможен сценарий восстания украинских военных против Зеленского. В заключение Скотт Риттер предупредил, что в конечном счете Россия, возможно, достигнет своих целей, включая уничтожение украинской армии.

Атака ВСУ на Донецк

Шесть человек погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, произошло прямое попадание в здание Управления труда и соцзащиты, в результате чего обрушились перекрытия.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Позднее стало известно, что число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ превысило 20 человек. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, удары наносились по Ворошиловскому району.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с недавней атакой Вооруженных сил Украины на Донецк, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, оно может состояться 8 ноября.

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