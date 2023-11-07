ВС России применили самонаводящиеся ракеты: новости СВО на вечер 7 ноября ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Фото: MOD Russia/Global Look Press

С-400 «Триумф»

Вооруженные силы России применили в зоне спецоперации зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» с использованием управляемых ракет с активными головками самонаведения, заявил источник, близкий к Минобороны РФ. Данные комплексы были задействованы совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 7 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

В зоне СВО заметили первые танки M1A1 Abrams

В Сети появились первые фото с американскими танками M1A1 Abrams, находящимися в зоне спецоперации. Они были переданы Украине в качестве военной помощи. По данным Telegram-канала Grey Zone, изображенный на фото Abrams поступил на вооружение 4-й отдельной танковой бригады ВСУ, входящей в подчинение оперативного командования «Север».

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал российский Т-90АМ «Прорыв» лучшим танком в мире. Он пояснил, что бронемашина относится к поколению 3+ и превосходит конкурентов благодаря круговому обзору, новейшей электронике и системам защиты. Военэксперт отметил, что в «Прорыве» применены решения от Т-14 проекта «Армата», среди которых увеличенная прицельная дальность. Дандыкин считает, что «Прорыв», несмотря на увеличившуюся массу до 48 тонн, намного легче «немцев, британцев и американцев».

Военный специалист Анатолий Матвийчук предположил, что Россия завершит осеннюю кампанию специальной военной операции взятием Купянска и Авдеевки. По его словам, сейчас для этого делается все возможное. Зимой натиск продолжится, и Киев будет вынужден сдавать свои территории из-за ограниченных ресурсов, считает он.

Фото: Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press M1A1 Abrams

ВСУ «отдают» опорники один за другим

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Во время боя военнослужащие уничтожили БМП-1 и легкий танк западного производства. В Минобороны не комментировали эту информацию.

На кадрах видно, как бойцы ВС России скрытно приблизились к опорному пункту противника, после чего начали стремительную атаку. Когда солдаты ВСУ пытались контратаковать, по ним открыла стрельбу группа огневой поддержки ивановских десантников из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

В Сети появилось видео уничтожения российскими военными штурмовой группы ВСУ на Ореховском направлении у населенного пункта Работино. На кадрах видно, как дрон армейского спецназа «Осман» нанес огневое поражение украинским военнослужащим.

Украинский водитель БМП не справился с машиной и задавил сослуживцев

Боевая машина пехоты Вооруженных сил Украины стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На опубликованном видео видно, как БМП в лесополосе наезжает на военнослужащих, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши бронемашины, некоторые военные оказались под ее гусеницами.

У ВСУ появились дополнительные ЗРК NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о развертывании на боевое дежурство дополнительных зенитно-ракетных комплексов NASAMS. По его словам, за последние сутки страны Запада передали Киеву боеприпасы и военную технику.

Фото: Shutterstock/FOTODOM NASAMS

В США сравнили Зеленского с Гитлером из фильма «Бункер»

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал превращается в Адольфа Гитлера из фильма «Бункер». По его мнению, украинский лидер, как и глава нацистской Германии в картине, оторван от реальности и настаивает на бесполезных боевых действиях.

Французское издание L’Express написало, что для Украины растут угрозы на международной арене и на линии фронта. В материале говорится, что это связано со сменой настроений в Европе и ослабевающей поддержкой США. Такая ситуация играет на руку президенту России Владимиру Путину, отмечает издание. По мнению обозревателя L’Express, на Украине опасаются смещения внимания Запада на Израиль, а страны Европы не справляются со взятым на себя обязательством о поставках оружия.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинский президент выступает против проведения выборов в стране, поскольку боится за собственную безопасность. По его мнению, после поражения в конфликте за Зеленским придут представители прокуратуры сразу нескольких стран — США, Израиля и России.

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