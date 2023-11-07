Россия запросила срочное заседание СБ ООН после атаки ВСУ на Донецк

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с недавней атакой Вооруженных Сил Украины на Донецк, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, мероприятие могут назначить на 8 ноября.

Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября, — написал он.

Ранее стало известно, что 7 ноября ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка с позиций в районе населенного пункта Селидово. Украинская армия обстреляла город ракетами, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о шести погибших в результате обстрела. По его словам, в результате прямого попадания ракеты в здании Управления труда и соцзащиты на улице Челюскинцев обрушились перекрытия. В результате удара ВСУ административное здание почти полностью разрушено, а на месте ЧП были найдены ромбовидные осколки, характерные для систем М142 HIMARS. Позднее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ превысило 20 человек.