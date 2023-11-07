Атака ВСУ на Севастополь 7 ноября: есть ли разрушения и пострадавшие Генерал Липовой заявил, что ВСУ могли атаковать Крым дроном «Баба-яга»

Фото: МО Украины

Российские системы ПВО сегодня утром, 7 ноября, уничтожили девять и перехватили восемь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем, заявили в Минобороны РФ. Что об этом нужно знать, есть ли жертвы и разрушения?

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении МО РФ.

Атака ВСУ на Крым, Севастополь 7 ноября 2023 года

Около 04:40 по московскому времени SHOT написал, что система ПВО сработала в Крыму. По информации источника, над акваторией Севастополя сбили как минимум 5 беспилотников. Это подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

«Как рассказали подписчики SHOT, в районе 04:10 утра также было слышно несколько громких взрывов в районе города Саки и Новофедоровки. В этом районе находится военный аэродром. По заявлениям властей, все службы сейчас работают в штатном режиме, данных о разрушениях и пострадавших нет», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ утром сообщило, что ВСУ использовали 17 беспилотников для атаки на Крым.

Развожаев чуть позже написал, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Шла ликвидация небольшого возгорания.

Губернатор Севастополя добавил, что один человек пострадал при падении обломков сбитого БПЛА, в самом городе серьезных повреждений нет.

«Пострадавший в тяжелом состоянии — кроме перелома, у него проникающее ранение грудной клетки и живота», — уточнил губернатор.

Фото: МО РФ

Откуда могли быть запущены дроны

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что беспилотники могли запустить с территории Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей, а также из любой точки в радиусе 500 км от места перехвата или уничтожения БПЛА.

«Предположу, что одним из типов беспилотников, пытавшихся утром 7 ноября атаковать объекты на территории РФ, была так называемая „Баба-яга“, а также дроны меньшего калибра. „Баба-яга“ — сельскохозяйственный БПЛА, способный нести до 10 кг боеприпасов. Есть более мелкие — несут гранаты до 1 кг. В основном это одноразовые дроны, никто в ВСУ не переживает, если их собьют. ВСУ пытаются перегрузить нашу ПВО и поразить бронетехнику, склады, командные пункты», — добавил эксперт.

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