В США предупредили Украину о возможной потере территорий Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков, Одессу и другие города

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Украина может потерять дополнительные территории в случае отказа урегулировать конфликт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media. Он подчеркнул, что чем дольше Киев будет продолжать сопротивляться, тем больше рискует потерять в будущем.

Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города, — считает Скотт Риттер.

Эксперт также выразил мнение, что политическая борьба для президента Украины уже проиграна. Он допустил, что возможен сценарий восстания украинских военных против Зеленского. В заключение Скотт Риттер предупредил, что в конечном итоге Россия, возможно, достигнет своих целей, включая уничтожение украинской армии.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что страны Запада глумятся над президентом Украины, он стал объектом презрения. Полковник также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.