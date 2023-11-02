«Стал объектом презрения»: в США раскрыли отношение Запада к Зеленскому Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад глумится над Зеленским

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Страны Запада глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал объектом презрения, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале. Он также убежден, что Украина уже практически проиграла противостояние с Россией, а Зеленский, который был едва ли не «героем» на Западе, стал посмешищем для союзников Киева.

Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами, — сказал Макгрегор.

Бывший сотрудник Пентагона считает, что Украина «уже мертва», однако Вашингтон продолжит отправлять Киеву миллиарды ради «поддержания лжи», и это будет продолжаться до президентских выборов в США, после которых страна забудет про Украину и «пойдет дальше».

Политическое поражение Зеленскому предрекает и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, экономическую войну тот уже проиграл, загнав страну в долговой тупик, а за этим обстоятельством последует и следующий провал.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он отметил, что предотвратить эту «потенциальную катастрофу» могут США, если пойдут на переговоры с Россией и пообещают не расширять НАТО на восток.