Украину предупредили об угрозе военного коллапса Экономист Сакс: Украина находится под угрозой военного и экономического коллапса

Фото: МО Украины

Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в своей статье для издания Kathimerini. По его словам, Вашингтону необходимо пойти на переговоры с Москвой и пообещать не расширять НАТО на восток.

Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс, — пишет эксперт.

Сакс считает, что американские консерваторы держатся за свое имперское высокомерие, отказываясь договариваться с Россией, однако должно возобладать более хладнокровное отношение к ситуации. Как отмечает эксперт, со стороны президента США Джо Байдена было глупо отказываться от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре 2021 года, но «теперь настало время сделать это».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский немедленно отправится на переговоры в Россию, если поступит распоряжение от правящих в США элит. По его мнению, мало кто сейчас не знает, что украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями партнеров с Запада. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, отметил Азаров.

До этого Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Глава государства считает правильным некоторое изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать мирно.