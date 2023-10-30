Медведчук предрек Зеленскому политическое поражение Медведчук: за экономическим поражением Зеленского последует политическое

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уже проиграл экономическую войну, и теперь его ожидает политическое поражение, написал в своей колонке на smotrim.ru председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский загнал страну в долговой тупик, и ей грозит неминуемое банкротство.

Новые кредиты Украину никак не спасут, поскольку их не хватит на погашение долгов. Любой мир, прекращение огня покажет экономическую несостоятельность страны, которая тут же станет банкротом. <...> Но чем больше она воюет, тем больше должна. Потому экономическую войну Зеленский уже проиграл. За этим обязательно последует политическое поражение, — написал Медведчук.

Он отметил, что Украина уже начинает отодвигаться на второй план в международной повестке, США и их европейские союзники устают от конфликта. Как следствие, ставится под вопрос дальнейшая финансовая поддержка Киева. По мнению Медведчука, Украина в скором времени может вообще лишиться ее, и это обернется для страны финансовым крахом. Первопричиной этой ситуации он назвал «многолетнюю похабную экономическую политику от Зеленского», которая зачастую противоречила национальным интересам.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Он отметил, что предотвратить эту «потенциальную катастрофу» могут США, если пойдут на переговоры с Россией и пообещают не расширять НАТО на восток.