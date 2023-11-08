«Путин был прав»: в США расписали судьбу Зеленского на годы вперед Полковник Макгрегор: Зеленский упустил шанс на переговоры с РФ из-за США

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому теперь придется соглашаться на гораздо худшие условия на мирных переговорах с Россией, поскольку из-за безграничного доверия к США политик упустил свой шанс на благоприятный исход, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению военнослужащего, из-за этой ошибки украинский глава закончит так же, как и все, кто поверили Штатам — потеряет свой пост.

Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьезен. (США. — Прим. ред.) обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе, — резюмировал Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. Такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, считает он.