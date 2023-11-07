США ответили на слухи о давлении на Украину для заключения мирного договора Госдеп: в вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Киева

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател

США не оказывают давление на Киев с целью устроить переговоры с Россией относительно возможного урегулирования текущего кризиса, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател в ходе регулярного брифинга для журналистов во вторник. Он подчеркнул, что решение о проведении переговоров должно быть принято Украиной.

Решение о тех или иных переговорах должна принимать Украина. Как мы ранее неоднократно заявляли, в вопросе Украины ничего не должно происходить без участия Киева. Нам не известно о каких-либо дискуссиях относительно переговоров за рамками формулы мира, по которой уже состоялся ряд контактов, — отметил Пател.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому нужно «начинать мириться». Также он подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые борются со злом, отрицая его существование.

Президент России Владимир Путин до этого заявил, что для переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Глава государства считает правильным некоторое изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать путем переговоров.